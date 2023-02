Guns N' Roses haben für 2023 eine neue Welttournee angekündigt. Die US-Band wird für ein Konzert auch Deutschland beehren.

Guns N' Roses planen auch 2023 eine Vielzahl an Auftritten auf der ganzen Welt. Die Band um Frontmann Axl Rose (61) hat unter anderem bei Instagram die Termine ihrer neuen Tour angekündigt. Die US-Rocker werden für ein einziges Konzert auch in Deutschland Station machen.

Von Europa bis Nordamerika

Der Tourauftakt ist für den 5. Juni in Tel Aviv, Israel, geplant. Weiter geht es laut Webseite unter anderem mit Konzerten in Madrid, Kopenhagen, Glasgow und London. Am 3. Juli wird die Hardrock-Band in Frankfurt am Main (Deutsche Bank Park) spielen. Am 5. Juli folgt ein Auftritt in der Schweiz, genauer gesagt in Bern auf dem Bernexpo-Gelände.

Nach den Europa-Terminen reist die Band im Spätsommer weiter nach Nordamerika, die Tour soll dann am 16. Oktober in Vancouver enden. Der allgemeine Vorverkauf für die Tour startet am Freitag, dem 24. Februar um 10 Uhr. Tickets für die Show in Frankfurt wird es dann bei Eventim geben.