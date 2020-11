Lange ist's her: Lena (Uta Kargel, li.) an der Seite von Katrin (Ulrike Frank)

Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" dürfen sich nach 14 Jahren über eine Rückkehr von Uta Kargel alias Lena Bachmann freuen.

Ihre Rolle Lena Bachmann lebt schon seit vielen Jahren nicht mehr in Berlin - 14, um genau zu sein. 2006, nach beinahe 500 Episoden (2.961-3.447), hörte Schauspielerin Uta Kargel (39) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf. Umso überraschter dürften Fans der Serie sein, dass Kargel nun ihr Comeback feiert.

TV-Bruder Felix von Jascheroff (38) alias John klingelt ihre inzwischen in New York beheimatete Rolle Lena in einer neuen Episode kurzerhand an. Per Videocall ist Kargel somit wieder Teil der "GZSZ"-Familie - und mit dem kurzen Gastauftritt hat es sich nicht, wie RTL bereits verkündet hat. Es werde "nicht das letzte Mal sein, dass Uta Kargel bei ,GZSZ' zu sehen sein wird", heißt es von Seiten des Senders.