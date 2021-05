Jan Hahn ist mit 47 Jahren verstorben. In der Sendung "Guten Morgen Deutschland" nahmen die Moderatoren nun Abschied von ihrem Kollegen.

"Diese Sendung wird anders als wir sie sonst kennen. 'Guten Morgen Deutschland' wird nie mehr so sein, wie es war": Roberta Bieling (46) und ihre Kollegen der RTL-Show haben am Freitagmorgen (7. Mai) Abschied von Jan Hahn genommen. "Sein Tod kam für uns alle sehr überraschend", erklärte Maurice Gajda (37) in der Sendung, in der auch besondere Momente mit Hahn noch einmal gezeigt wurden.

Susanna Ohlen (38), die vier Jahre lang zusammen mit Hahn moderierte, sagte in der Sendung: "Er war mein Buddy. Mich erinnert hier wirklich alles an ihn. Ich bin unfassbar dankbar für all die schönen Momente. Ich hätte gerne noch mehr Zeit gehabt mit ihm." Angela Finger-Erben (41) fügte hinzu: "Er war ein ganz toller Kollege, der uns immer alle zum Lachen gebracht hat." Und Wolfram Kons (56) bedankte sich unter anderem bei den TV-Zuschauern für die vielen Nachrichten, in denen sie ihre Anteilnahme ausdrückten.

Jan Hahn wurde 47 Jahre alt

Jan Hahn ist am Dienstag nach kurzer schwerer Krankheit mit nur 47 Jahren gestorben. Er hinterlässt drei Kinder. Hahn moderierte seit 2017 "Guten Morgen Deutschland", zuvor war er im Team des "Sat.1-Frühstücksfernsehens".