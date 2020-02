Gwen Stefani: Sängerin muss nächstes Konzert absagen

Die Fans sorgen sich um die US-Sängerin Gwen Stefani (50, "Hollaback Girl"): Wie sie selbst via Twitter bekannt gab, musste sie erneut ein Konzert ihrer derzeit laufenden "Just A Girl"-Shows absagen. "Ich bin wirklich traurig, dass ich das bekannt geben muss, aber mir geht es weiterhin nicht gut", schrieb Stefani in dem Tweet. Sie könne deswegen am gestrigen Mittwochabend nicht in Las Vegas im Zappos Theatre auftreten. Sie ruhe sich nun aus und werde alles versuchen, zu ihren Auftritt am Samstag wieder fit zu sein.

Was ihr genau fehlt, verriet Stefanie nicht. Bereits vergangene Woche sagte Stefani einen geplanten Auftritt in der Zockermetropole in Nevada ab. Die ehemalige No-Doubt-Frontfrau steht noch bis zum 22. Februar insgesamt fünf Mal in Las Vegas auf der Bühne. Im Mai wird es dann weitere fünf Auftritte der Grammy-Gewinnerin im Zappos Theatre im Planet Hollywood Resort geben.