Gwen Stefani: So lieb teilt sie ihren Fans mit, nicht auftreten zu können

Sängerin Gwen Stefani (50, "Hollaback Girl") muss ihre Fans enttäuschen. Via Twitter hat sie ihren Auftritt in Las Vegas abgesagt, der für den 8. Februar geplant war. Sie fühle sich nicht gut und könne deshalb nicht auftreten, so ihre Begründung.

Weitere Shows sollen stattfinden

Weiter kommentierte Stefani, sie werde alles tun, um schnell wieder gesund zu werden. Sie wolle für die geplanten Shows ab 12. Februar wieder auf der Bühne stehen. "Danke euch allen für die lieben Wünsche. Ich hoffe, ich sehe euch bald in [Las] Vegas", schreibt sie weiter und fügt unter anderem das Hashtag #onlyhuman (Zu Deutsch: "Nur menschlich") an.

Noch bis 22. Februar gibt Stefani im Rahmen ihrer "Just a Girl"-Show in Las Vegas Konzerte. Im Mai wird die Sängerin dann erneut in der Stadt auf der Bühne stehen.