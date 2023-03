Gwyneth Paltrow und Chris Martin sind auch nach der Scheidung Freunde. Das beweist ein Selfie, das sie an seinem Geburtstag postete.

Die Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (50) und ihr Ex-Mann, Coldplay-Sänger Chris Martin, verstehen sich weiterhin prächtig. Zu dessen 46. Geburtstag am 2. März teilte die Schauspielerin ein seltenes, gemeinsames Foto der beiden auf Instagram und schrieb dazu an ihre 8,2 Millionen Follower: "Herzlichen Glückwunsch an den süßesten Vater und Freund. Wir lieben dich." Dazu postete sie noch ein Herzchen-Emoji. Paltrow trägt auf dem Schnappschuss kaum sichtbares Make-up, eine große Hornbrille und lehnt offensichtlich auf einem Parkplatz ihren Kopf an den ihres Ex-Mannes. Martin und Paltrow zogen für die wohl spontane Aufnahme außerdem ihre schwarzen Corona-Masken unter das jeweilige Kinn.

Paltrow und Martin waren von 2003 bis 2016 verheiratet. Gemeinsam haben sie die 18-jährige Tochter Apple und den 16-jährigen Sohn Moses. In einem zusammen verfassten Statement zur Trennung sprachen sie bereits im März 2014 von einer einvernehmlichen Entscheidung. Man habe sich "schweren Herzens dazu entschlossen", die Beziehung zu beenden. Seitdem gelten der Musiker und die Schauspielerin weiterhin als gute Freunde, die das Wohlergehen ihrer Kinder in den Mittelpunkt stellen.

Gwyneth Paltrow und Chris Martin: Lange Liste von prominenten Verflossenen

Gwyneth Paltrow ist seit September 2018 in zweiter Ehe mit dem TV-Produzenten Brad Falchuk (52) verheiratet. Die beiden gaben im Januar 2018 ihre Verlobung bekannt. Zuvor war die Schauspielerin bereits von 1995 bis 1997 mit ihrem Kollegen Brad Pitt (59) verlobt und von 1998 bis 2000 mit Ben Affleck (50) liiert. Chris Martin ist seit 2017 mit der Schauspielerin Dakota Johnson (33) in einer festen Beziehung. Zwischen dem Ehe-Aus mit Paltrow und der Liebe zu Johnson soll Martin Gerüchten zufolge unter anderem mit Rihanna (35) und Jennifer Lawrence (32) zusammen gewesen sein.