Gwyneth Paltrow plant ihren Rückzug aus Hollywood. Grund dafür ist ihr Wunsch, sich mehr auf ihre Marke und die Familie zu konzentrieren.

Möchte sich Gwyneth Paltrow (51) vollends von ihrem Leben im Rampenlicht verabschieden? In einem neuen Interview mit dem Magazin "Bustle" hat die US-Schauspielerin nun über ihre beruflichen Pläne gesprochen, die künftig offenbar nichts mehr mit Projekten vor der Kamera zu tun haben werden. "Ich werde buchstäblich aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Niemand wird mich jemals wiedersehen", sagt Paltrow.

Wellness-Guru und Vollzeitmutter statt Schauspielerei

Stattdessen plane die Mutter zweier Kinder, sich auf ihre Lifestyle-Marke "Goop" zu konzentrieren, die Produkte in den Bereichen Beauty, Fashion, Wellness sowie Food & Home herstellt. Unter anderem sorgte Paltrow bereits mit Artikeln wie einer Vagina-Duftkerze, Vampir-abweisendem Spray, Vaginal-Eiern aus Rosenquarz oder einem 10.000-Dollar-Vibrator aus 24-Karat-Gold für Aufsehen.

Doch das Geschäft scheint zu laufen, wie Paltrow berichtet. Ihr bereite es viel Freude, "kreativ zu sein, im Team zu arbeiten, von neuen Ideen begeistert zu sein, innovativ zu sein, vorauszudenken". Nur benötige sie offenbar mehr Zeit, für ihre Firma. "Ich befinde mich in einer Phase, in der ich das Gefühl habe, dass die Dinge noch chaotischer sind, weil ich so viel zu tun habe", erzählt sie.

"Mein Sohn und mein Stiefsohn sind beide in der Oberstufe und manchmal habe ich das Gefühl, dass der College-Prozess an sich schon ein Vollzeitjob ist." Paltrow hat mit ihrem Ex-Mann Chris Martin (46) die beiden Kinder Apple (19) und Moses (17). Seit 2018 ist sie mit dem US-Drehbuchautor und Regisseur Brad Falchuk (52) verheiratet, der zwei weitere Kinder mit in die Ehe brachte.

Angelegenheiten im Haushalt erledige Paltrow trotz der großen Patchwork-Familie selbst. Allerdings sei auch "in der Firma viel los", sie komme manchmal an ihre Grenzen. "Ich dachte, in meinen Fünfzigern könnte ich aus irgendeinem Grund herunterschalten. Ich weiß wirklich nicht, warum ich dachte, dass das passieren würde."

Sie braucht kein Geld, um zufrieden zu sein

Dass Paltrow ihren Karrierefokus verändern möchte, scheint da nicht verwunderlich. Aber die Füße hochlegen könne sie nicht. "Wenn ich jetzt ein ganzes Wochenende freinehme, werde ich manchmal nervös und frage mich: 'Oh mein Gott, was soll ich tun?'"

Geld sei für sie bei dem Ganzen keine Motivation. "Ich habe immer Independent-Filme gemacht. Ich weiß nicht. Geld war noch nie mein Ding", sagt Paltrow.