Die Filmstars Gwyneth Paltrow und Brie Larson zeigten bei den Fashion Los Angeles Awards am Sonntag Bauchmuskeln und Dekolleté.

Die beiden US-amerikanischen Filmstars Gwyneth Paltrow (50) und Brie Larson (33) zeigten bei den Fashion Los Angeles Awards am Sonntag viel nackte Haut. Paltrow sorgte mit ihrer nudefarbenen Hose-Top-Kombination dafür, dass ihre trainierten Bauchmuskeln auf dem roten Teppich und bei der Preisverleihung zur Geltung kamen. Das langärmelige und hochgeschlossene Mesh-Top war bis auf den Bandeaubereich transparent, die Hose bodenlang, weit und fließend.

Dazu kombinierte sie große Perlenohrhänger und mehrere weitere diamantbesetzte Ohrringe. Ihr blondes Haar war zu einem eleganten Pferdeschwanz zurückgebunden. Beim Make-up setzte sie auf Natürlichkeit und betonte die Augen nur ein wenig und ihre Lippen mit zartrosa Lippenstift.

Es war ein großer Abend für den US-Star, denn ihr Modeunternehmen G. Label by goop wurde als Powerhouse Brand of the Year geehrt. "Die Oscar-prämierte Schauspielerin, die zum Aushängeschild der Wellness-Welt geworden ist, macht aus allem, was sie anpackt, Gold", hieß es in der Begründung für die Auszeichnung.

Brie Larson ließ tief blicken

Schauspielerin Brie Larson ließ dagegen in ihrem rot-schwarzen Abendkleid beim Dekolleté tief blicken. Besonders auffallend bei der bodenlangen Robe mit fließendem Rockteil war der obere Bereich, der aus einem funkelnden, rubinroten Pailletten-Part und betonten Schultern und einem schwarzen Spitzen-Bustier bestand.

Das lange dunkelblonde Haare war zum lockeren Seitenscheitel frisiert. Auch sie hielt das Make-up natürlich, lediglich ein Hauch von rosa Lippenstift war zu sehen.

Das Kleid wurde von Kate und Laura Mulleavy von Rodarte entworfen, denen Larson zu Ehren anwesend war, als diese zu Designern des Jahres gekürt wurden.