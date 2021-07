Erwartet Justin Bieber mit seiner Ehefrau das erste Kind? Hailey Bieber hat nun auf die Schwangerschaftsgerüchte reagiert.

Justin Bieber (27) hat mit einem Instagram-Posting für Spekulationen bei seinen Fans gesorgt. Zu einem Schwarz-Weiß-Urlaubsfoto mit seiner Ehefrau schrieb der Sänger: "Mutter und Vater." In der Kommentarspalte zu dem Bild, das offenbar in Griechenland entstanden ist, fragt ein User: "Halt, was? Mutter und Vater?" Ein anderer Follower fragt: "Ist ein Baby auf dem Weg?"

Doch nicht nur Fans reagierten auf den Post, auch die angeblich schwangere Hailey Bieber (24) meldete sich zu Wort: "Ich denke, du solltest diese Bildunterschrift vielleicht in 'Hundemutter und -vater' ändern, bevor jemand daraus etwas strickt", kommentierte sie und fügte einen lachenden Emoji an. Damit sollte das Model die Gerüchte wohl aus der Welt geschafft haben.

Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft der 24-Jährigen kommen immer wieder auf. Zuletzt waren sich Biebers Fans im Dezember 2020 sicher, dass das Paar ein Kind erwarte. Hailey und Justin Bieber kennen sich bereits seit ihrer frühesten Kindheit. 2015 tauchten dann erstmals Beziehungsgerüchte auf. Nach einer längeren Trennung folgte im Juli 2018 auf den Bahamas die Verlobung. Nur zwei Monate später wurde still und heimlich standesamtlich in New York geheiratet. Im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.