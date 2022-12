Hailey Bieber hat eine Kochserie auf ihrem YouTube-Kanal gestartet. Darin nimmt sie ihre Fans mit in ihre Küche.

In ihrer YouTube-Serie "Who's in my Bathroom?" interviewt Hailey Bieber (26) seit mehr als einem Jahr Prominente und Freunde in ihrem Badezimmer. Jetzt nimmt das Model ihre Zuschauerinnen und Zuschauer in einer neuen Videoreihe mit in ein weiteres Zimmer ihres Hauses: die Küche. In "What's in my kitchen?" zeigt Bieber ihre Lieblingsrezepte und gibt dabei Einblicke in ihr gemeinsames Zuhause mit Ehemann Justin Bieber (28).

"Wir sind in meiner echten Küche"

"Ja, wir sind in meiner echten Küche, das ist mein echtes Haus, hier lebe ich wirklich", erklärt Bieber zu Beginn des ersten Videos der neuen Kochserie. "Ich wollte diese Serie starten, weil ich ein echter Foodie bin und es liebe, neue Rezepte auszuprobieren. Ich will euch mitnehmen und zeigen, was ich gerne zubereite." In der ersten Folge zeigt die 26-Jährige, wie sie ihr Frühstück zubereitet: Wenn sie morgens viel Zeit hat, gibt es Pfannkuchen mit Schokoladenstückchen, Bananen, Kokos-Schlagsahne und Ahornsirup. Muss es schnell gehen, bereitet Bieber einen kalten Protein-Kaffee zu.

Ihren Kanal mit Promi-Interviews, Beauty-Tipps und Videos zu mentaler Gesundheit startete Bieber im März 2021. Inzwischen hat das Model dort rund 1,9 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten.