Liebeserklärung für Justin Bieber: Hailey Bieber gratuliert ihm mit rührenden Zeilen zum 28. Geburtstag.

Sänger Justin Bieber hat am 1. März seinen 28. Geburtstag gefeiert. Seine Ehefrau Hailey (25) nutzte diesen Ehrentag für eine besonders süße Liebeserklärung. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Baby... es gibt viele erstaunliche und schöne Dinge in diesem Leben, aber das Schönste ist, dass ich es mit dir leben darf. Ich liebe dich... auf die 28", gratulierte das Model mit einer Reihe von gemeinsamen Fotos und einem Video auf Instagram.

Justin und Hailey Bieber kennen sich bereits seit ihrer frühesten Kindheit und verlobten sich im Juli 2018 auf den Bahamas. Zwei Monate später heirateten sie standesamtlich in New York. Im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal bei einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.

Familienplanung noch unklar

Immer wieder kursieren Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft des Models. In seiner Amazon-Prime-Doku "Justin Bieber: Our World", die im Oktober erschienen war, kam das Babythema ebenfalls zur Sprache. Der Sänger deutete damals an, dass er Ende des Jahres mit der Familienplanung beginnen wolle. "Wir werden sehen", ließ Hailey Bieber jedoch offen.

In einem aktuellen Interview mit dem "Wall Street Journal Magazine" wurde sie präziser. "Ich denke, idealerweise werden wir es in den nächsten paar Jahren versuchen". Ein Baby noch in diesem Jahr schloss sie aus. "Definitiv keine Kinder in diesem Jahr", so das Model. 2022 ein Baby zu bekommen, sei ihr zu hektisch.