Halle Berry: Pierce Brosnan rettete am James-Bond-Set ihr Leben

Es ist mit Abstand ihre ikonischste Szene: 2002 entstieg die US-Schauspielerin Halle Berry (53) in "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag" im sexy Bikini den Meeresfluten, um später ihren britischen Kollegen Pierce Brosnan (66) als Geheimagent ihrer Majestät den Kopf zu verdrehen. Bislang ahnte aber niemand, dass sich bei den Dreharbeiten beinahe ein tödliches Drama abspielte. Fast wäre Berry damals an einer Feige erstickt, wenn nicht ausgerechnet Brosnan ihr das Leben gerettet hätte.

"Das war alles andere als sexy"

Jetzt erzählte die Schauspielerin die erschreckende Anekdote in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (45) in allen Einzelheiten: "Ich habe versucht, wahnsinnig sexy zu sein und sollte ihn für eine Szene mit einer Feige verführen. Am Ende habe ich mich daran verschluckt und er musste sogar das Heimlich-Manöver mit mir machen." Für diese lebensrettende Aktion sei sie ihm auf ewig dankbar. "Das war alles andere als sexy", lacht Berry die Ernsthaftigkeit der Geschichte jetzt weg.

"James Bond kennt den Heimlich-Handgriff! Er war da für mich, er wird für immer einer der wichtigsten Menschen auf der ganzen Welt für mich sein", sagte Berry heute über Brosnan. Der US-Arzt Henry J. Heimlich (1920-2016) etablierte in der öffentlichen Wahrnehmung in den 1970er-Jahren die berühmte Notfall-Sofortmaßnahme, die bis heute seinen Namen trägt. Dabei umgreift man den vom Erstickungstod bedrohten Menschen von hinten und presst stark gegen den Bauchraum. Dadurch können sich verschluckte Fremdkörper in den Atemwegen lösen.