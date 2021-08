Halle Berry feiert am 14. August ihren 55. Geburtstag. Für die Oscar-Gewinnerin eine "magische Zahl", wie sie der "Bild am Sonntag" erzählt.

Oscar-Gewinnerin Halle Berry feiert kommenden Samstag (14. August) ihren 55. Geburtstag. Kaum zu glauben, wenn man sich das Instagram-Profil der Schauspielerin ansieht: Fast jeden Tag verbringt Berry im Bikini am Strand und präsentiert dabei ihre makellose Figur. Und genauso stellt sich das Ex-Bond-Girl auch ihren Geburtstag nächste Woche vor, wie sie der "Bild am Sonntag" verraten hat: Es soll einen selbst gebackenen Kuchen ihrer Kinder (Maceo, 7 und Nahla, 12) geben und "hoffentlich einen schönen Tag am Strand" mit ihrem Lebensgefährten Van Hunt (51).

Vor dem Alter fürchtet sich Halle Berry nicht, wie sie weiter erzählt. Die 55 sei für sie "eine magische Zahl". Beruflich steht bei der Schauspielerin kommendes Jahr einiges an: Der Science-Fiction-Film "Moonfall" von Roland Emmerich (65), in dem sie eine der Hauptrollen übernimmt, soll im Februar in die Kinos kommen. Außerdem spielt sie die Hauptrolle in der Netflix-Produktion "The Mothership", für die sie auch als Produzentin tätig ist. Auch privat scheint sie nach mehreren gescheiterten Beziehungen endlich den Partner fürs Leben gefunden haben: "Das Leben ist wunderbar, ich genieße es in vollen Zügen", schwärmt Berry: "Mein Herz ist voller Liebe."