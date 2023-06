Hannelore Elsner spielte in rund 200 Filmen mit. Das Foto zeigt sie beim Besuch des Hessischen Film- und Kinopreises in Frankfurt.

Die Stadt Frankfurt ehrt posthum Schauspielerin Hannelore Elsner mit einem Platz. Dieser wird am 30. Juni mit Ehrengästen eingeweiht.

Die Stadt Frankfurt ehrt die verstorbene Schauspielerin Hannelore Elsner (1942-2019) mit einem eigenen Platz. Am 30. Juni wird der Hannelore-Elsner-Platz an der Bockenheimer Warte feierlich eingeweiht. Dazu werden auch ihre Schauspielkollegen Iris Berben (72) und Florian David Fitz (48) als Ehrengäste erwartet.

Ein Tag für die unvergessene Schauspielerin

Lokale Medien wie die "Frankfurter Neue Presse" berichten, dass sich der Platz in Gehweite von Elsners Wohnung im Westend befindet. Die Schauspielerin lebte seit 1990 in Frankfurt und München. Zur Einweihung ist ein Festprogramm geplant. Ab 11 Uhr spricht Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) ein Grußwort. Michel Friedman (67) wird eine Gesprächsrunde leiten. Er war mit Elsner befreundet. Das Straßenschild soll dann um 12:15 Uhr von ihrem Sohn Dominik (geb. 1981) enthüllt werden. Neben Iris Berben und Florian David Fitz werden weitere Ehrengäste wie Regisseur Oscar Roehler (64) und Filmproduzent Nico Hofmann (63) erwartet.

Es sind zudem szenische Lesungen aus dem Stück "Hannelore" geplant, und es wird mehrere Hörstationen geben, aus denen die Stimme der Künstlerin ertönt. Auf den Boden sollen Texte gesprüht werden. Ab 17:30 Uhr läuft im Filmmuseum am Schaumainkai dann noch "Die Unberührbare". In dem Film von Oscar Roehler spielt Hannelore Elsner die Hauptrolle.

Die Idee für den Platz hatte die CDU-Fraktionsvorsitzende Suzanne Turré. Am 10. Oktober 2022 hatte das Stadtteilparlament mehrheitlich zugestimmt, die Stadt gab Anfang 2023 grünes Licht. Hannelore Elsner war Frankfurt sehr verbunden. Nicht nur, weil sie unter anderem dort lebte. Auch ihre bekannte Rolle der Kommissarin Lea Sommer ermittelte auf ihren Wunsch hin in der Stadt am Main.