In sechs Folgen gibt RTLzwei Einblicke in das Leben von Harald Glööckler.

Neue Doku-Soap zeigt ihn so privat wie nie

In der neuen RTLzwei-Doku-Soap "Herr Glööckler sucht das Glück" gibt der schrille Modedesigner Einblicke in sein Privat- und Gefühlsleben.

Da ist schräge Unterhaltung garantiert: RTLzwei startet eine neue Doku-Soap über das Leben des schrillen Mode-Designers Harald Glööckler (58). Titel: "Herr Glööckler sucht das Glück".

Geplant sind sechs Folgen, die in diesem Sommer ausgestrahlt werden sollen. In der Doku spricht Glööckler offen über seine Gefühle, über die Trennung von seinem Mann Dieter Schroth (74), und er erklärt, wie er noch mal neu durchstarten will. "Ich starte nicht ein bisschen neu. Ich starte nie nur ein bisschen! Wenn ich loslege, dann lege ich los!", zitiert ihn der TV-Sender.

Vor zehn Jahren gab es bereits "Herr Glööckler zieht um"

Für den 58-Jährigen ist es nicht die erste Doku über sein Privatleben: 2012 zeigte Vox zuerst "Herr Glööckler zieht um", später dann die wöchentliche Show "Glööckler, Glanz und Gloria". Außerdem nahm der gebürtige Schwabe an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teil.