Mit der Marvel-Produktion "Captain America 4" betritt Schauspiellegende Harrison Ford filmisches Neuland. Was ihn dazu bewogen hat.

Als General Ross in "Captain America: New World Order" feiert Harrison Ford (80) demnächst sein Debüt im Marvel Cinematic Universe (MCU). Im Gespräch mit "The Hollywood Reporter" erzählt der Schauspieler, wie es zu der Zusammenarbeit gekommen ist. "Ich dachte: 'Alle anderen scheinen eine großartige Zeit zu haben'", sagt der 80-Jährige. Zudem möge er es, "etwas zu tun, das anders ist als das, was ich bisher gemacht habe, und die Leute damit zu erfreuen". Also habe er sich entschieden, es "auszuprobieren".

Ford tritt damit in die Fußstapfen des verstorbenen William Hurt (1950-2022). Dieser hatte General Thaddeus Ross ab 2008 in fünf Filmen verkörpert. Seinen ersten Auftritt hatte er in "Der unglaubliche Hulk", zuletzt war er 2021 in "Black Widow" als Ross zu sehen.

"Captain America 4" ab Frühjahr 2024 im Kino

Wie sich Harrison Ford in der Rolle des General Ross schlagen wird, soll das Kinopublikum im Mai 2024 erfahren. Der vierte "Captain America"-Film spielt nach den Ereignissen der Disney+-Serie "The Falcon and the Winter Soldier", in der Anthony Mackie (44) als Sam Wilson alias Falcon den Schild und den Anzug von Captain America annimmt. Julius Onah (39) soll Regie bei dem Superheldenfilm führen.

Neben "Captain America 4" wird Harrison Ford seine MCU-Rolle US-Medienberichten zufolge auch in "Thunderbolts" spielen. Der Streifen von Regisseur Jake Schreier (41) ist für Juli 2024 angekündigt. Darin werden wohl die MCU-Antihelden im Mittelpunkt stehen.

Neuer "Indiana Jones" mit Harrison Ford

Mit Kult-Filmreihen kennt sich MCU-Neueinsteiger Ford bereits bestens aus. Neben seiner "Star Wars"-Rolle Han Solo, mit der er seinen Durchbruch als Schauspieler feierte, machten ihn auch die "Indiana Jones"-Filme berühmt. In "Indiana Jones 5" soll er im Sommer zu sehen sein, die Dreharbeiten sind seit Jahresbeginn abgeschlossen. Es wird sein wohl letzter Auftritt als Action-Archäologe werden.