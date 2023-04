Viele Stars haben ihre Erinnerungen an Harry Belafonte in den sozialen Medien geteilt.

Harry Belafonte ist gestorben. Zahlreiche Stars würdigen den Sänger, Schauspieler und Aktivist in den sozialen Medien.

Der US-amerikanische Entertainer Harry Belafonte ist am Dienstag (25. April) im Alter von 96 Jahren in seinem Haus in der Upper West Side von Manhattan, New York gestorben. Viele Stars und Kollegen zeigten ihre Anteilnahme und würdigten Belafonte und seine Arbeit in den sozialen Medien.

John Travolta (69) postete ein gemeinsames Bild mit dem Entertainer in einer Instagram Story und erklärte dazu: "Ich hatte das große Vergnügen, 1995 mit Harry Belafonte zusammenzuarbeiten. Er war die Definition von Anmut, Ausgeglichenheit und Großzügigkeit. Wir werden dich vermissen, Harry."

Sänger John Legend (44) schrieb zu einem Twitter-Video, in dem ein Interview zu sehen ist, das er kurz nach der Nachricht über Belafontes Tod gegeben hat: "Ich liebte Herrn Belafonte und ich bin so dankbar für seine revolutionäre Arbeit und seinen massiven Einfluss auf unsere Nation und die Welt. Er hat so hart gearbeitet und so viel getan. Möge er seine wohlverdiente Ruhe bekommen."

"Er hat mir so viel beigebracht"

Viele Stars teilten gemeinsame Bilder mit dem Entertainer. Rapper Diddy erklärte zu seinem Beitrag: "Ich bin so gesegnet, dass ich die Chance hatte, Mr.B. kennenzulernen. Er hat mir so viel beigebracht. Das Wichtigste war, immer ein Rebellenherz zu haben. Sei furchtlos und tu, was andere nicht für den Fortschritt deiner Menschen tun wollen."

Sängerin Cyndi Lauper (69) schrieb zu einem gemeinsamen Bild mit Belafonte: "Er hat ein großes Vermächtnis künstlerischer Exzellenz und Aktivismus. Zuzusehen, was er für die Freedom Riders zusammen mit Sidney Poitier getan hat, war heldenhaft und inspirierend. [...] Ich fühlte mich privilegiert, wenn ich mit ihm sprach."

"Ein helles Licht verloren"

Barbra Streisand (81) veröffentlichte ebenso zwei Erinnerungsbilder mit Belafonte und kommentierte sie mit: "Harry hat von Anfang an den guten Kampf gekämpft. Er war so artikuliert, brillant und wunderschön. Er war ein wunderbarer Freund und hatte ein produktives Leben. Möge sein Vermächtnis ein Segen sein."

Schauspielerin Kerry Washington (46) teilte ein besonderes Erinnerungsbild bei Instagram: "In diesem Moment hinter der Bühne bei #AmericanSon habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Der Stolz, den er zum Ausdruck brachte und die Unterstützung, die er für meine Arbeit auf und neben der Bühne gezeigt hat, sind für immer in meinem Herzen. Die Welt hat heute Morgen ein helles Licht verloren. Aber wir werden weiter leuchten und den Kampf für die Freiheit zu seinen Ehren fortsetzen! Ruhe in Frieden König."