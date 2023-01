Harry Styles wird bei den Grammy Awards 2023 auftreten. Er ist zudem für sechs Auszeichnungen nominiert.

Der britische Superstar Harry Styles (28) wird bei den Grammys 2023 am Sonntag (5.2.) auftreten. Die Ankündigung erfolgte am Sonntag (29.1.) während des vierten Viertels des AFC-Meisterschaftsspiels zwischen den Cincinnati Bengals und den Kansas City Chiefs. Das Spiel wurde auf CBS ausgestrahlt, dem Sender, der die Grammys seit 1973 veranstaltet.

Wie "Billboard" weiter meldet, ist Styles außerdem für sechs Grammys nominiert, darunter für das Album, die Platte und den Song des Jahres. Dies sind seine ersten Nominierungen in den Big-Four-Kategorien. Vor zwei Jahren sang er bei der Grammy-Verleihung den Song "Watermelon Sugar". Dafür gewann er auch seinen ersten Grammy - für die beste Pop-Solodarbietung.

Die Recording Academy hatte am Mittwoch (25.1.) ihre ersten Künstler bekannt gegeben: Lizzo, Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy und Sam Smith & Kim Petras. Alle diese Künstler sind in diesem Jahr ebenfalls in den Big-Four-Kategorien nominiert, mit Ausnahme von Smith & Petras und Combs. Sechs Tage nach den Grammys werden die Brit Awards am 11. Februar aus London übertragen. Die Brits haben unter anderem auch Styles, Lizzo und Smith & Petras gebucht.

Grammy Awards in Los Angeles

Die 65. jährlichen Grammy Awards werden live aus der Crypto.com Arena in Los Angeles, Kalifornien, übertragen und zum dritten Mal in Folge von Emmy-Preisträger und Komiker Trevor Noah (38) moderiert. Die Show wird am Sonntag, den 5. Februar um 20 Uhr ET/5 Uhr PT auf CBS live übertragen und kann live und auf Abruf auf Paramount+ gestreamt werden.

Vor der Ausstrahlung wird die Grammy Awards Premiere Ceremony um 12:30 Uhr PT live aus dem Microsoft Theater übertragen und live auf live.grammy.com gestreamt. Randy Rainbow (41), der in diesem Jahr zum ersten Mal für den Grammy für das beste Comedy-Album für A Little Brains, A Little Talent nominiert wurde, ist Co-Moderator der Show. Sein Co-Moderator wurde noch nicht benannt.