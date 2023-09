Britische Buchmacher singen es von den Dächern: Aus Harry Styles' Kehle könnte der nächste Bond-Song kommen.

Wer folgt auf Daniel Craig (55)? Während die Welt sich nach wie vor den Kopf darüber zerbricht, wer als nächster Bond-Darsteller - oder wird es gar eine Darstellerin? - Craigs Nachfolge antreten soll, gibt es laut "DailyMail" derzeit einen klaren Favoriten, was den Titelsong anbelangt. Wie die Zeitung berichtet, wird Harry Styles (29) bei britischen Buchmachern am höchsten gehandelt - vor Pop-Größen wie Ed Sheeran (32), Lewis Capaldi (26) oder Sir Elton John (76).

Bond-Song wäre der nächste Chart-Erfolg

Würde Styles die Ehre des Bond-Titelsongs zuteil, stünde er in einer Reihe mit Musik-Giganten wie Dame Shirley Bassey (86), Paul McCartney (81), Madonna (65) oder Adele (35). Außerdem dürfte er sich wohl über einen weiteren weltweiten Chart-Erfolg freuen. Adele wurde für ihren Titel-Hit zum gleichnamigen Bond-Film "Skyfall" 2013 sogar mit einem Grammy, einem Golden Globe und einem Oscar ausgezeichnet.

Vom Bäckerei-Verkäufer zum Superstar

Für Styles wäre die Wahl zum Bond-Titel-Sänger ein weiterer Meilenstein seiner beeindruckenden Karriere. 2010 in England als 16-jähriger Bäckerei-Verkäufer bei "The X Factor" für die Boyband One Direction gecastet, ist er seit 2017 erfolgreich auf Solo-Pfaden unterwegs. Anfangs noch als Teenie-Schwarm gehandelt, nennt Styles inzwischen eine weltweite Fangemeinde über alle Altersgruppen hinweg sein Eigen. Hits wie "Watermelon Sugar" oder "As it was" verschafften ihm Eintritt zur Riege der internationalen Top-Music-Acts.

Warum den Martini nicht selbst bestellen?

Auch als Schauspieler hat Styles mittlerweile einige Erfahrungen gesammelt, wie etwa im Thriller "Don't worry Darling" von 2022. Da liegt es nahe, dass Styles-Anhänger sich fragen: Warum nur der Titelsong? Warum bestellt Harry Edward Styles im nächsten Bond-Film stilvoll und im Namen Ihrer Majestät eigentlich nicht selbst den berühmten Bond-Martini? Als Craig-Nachfolger wird Styles derzeit allerdings noch nicht gehandelt.