Ist Harry Styles wieder vergeben? Schauspielerin Taylor Russell soll die neue Frau an seiner Seite sein.

Entwickelt sich zwischen Popstar Harry Styles (29) und Netflix-Sternchen Taylor Russell (29) eine ernsthafte Beziehung? Nach ersten Gerüchten in den vergangenen Wochen über angebliche Dates zwischen dem Sänger und der Schauspielerin scheinen sich nun die Anzeichen weiter zu verdichten. Das berichtet zumindest die britische Boulevard-Zeitung "The Sun". Demnach besuchte Styles jetzt sogar heimlich die Premiere ihres neuen Theater-Engagements in London - und kam später sogar zur Aftershow-Party.

Er sei demnach am Mittwochabend in die Aufführung von "The Effect" im National Theatre geschlichen und habe anschließend an ihrer Seite sogar die anschließenden Feierlichkeiten besucht. Ein Insider aus dem Theater schildert dem Blatt: "Sie scheinen sehr glücklich zu sein. Sie kamen zusammen auf der Party an und verließen sie gemeinsam." Es habe zwar wenig körperliche Interaktionen zwischen den beiden gegeben, aber der Grund hierfür sei das öffentliche Umfeld gewesen. Das US-Magazin "TMZ" veröffentlichte sogar Schnappschüsse der beiden von der Veranstaltung. Erste Gerüchte über eine Liebelei der beiden keimte im Juli zum Ende der Welttournee von Styles auf, die ihn zuletzt durch Europa führte.

Das ist die Schauspielerin Taylor Russell

Styles und Russell waren auf der Aftershow-Party des Theaters im Übrigen nicht die einzigen prominenten Gäste. So sollen dem Bericht zufolge auch Moderator James Corden (44), "Fleabag"-Macherin Phoebe Waller-Bridge (38) und "Loki"-Darsteller Tom Hiddleston (42) vor Ort gewesen sein.

Die kanadische Schauspielerin Taylor Russell wurde durch ihre Rollen in den Serien "Strange Empire" und "Falling Skies" bekannt. Zudem spielte sie eine der Hauptrollen in der Netflix-Produktion "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten". Für ihr Engagement in dem Horrorfilm "Escape Room" aus dem Jahr 2019 erhielt sie den Gotham Award als beste Nachwuchsdarstellerin. Zuletzt war sie an der Seite von Timothée Chalamet (27) in dem Streifen "Bones and All" zu sehen.

Das Liebesleben von Harry Styles ist immer wieder Gegenstand der medialen Berichterstattung. Er selbst hält sich mit Aussagen zu seinem Beziehungsstatus traditionell bedeckt. Verbrieft sind lediglich Beziehungen zu der 2020 verstorbenen TV-Moderatorin Caroline Flack in den Jahren 2011 und 2012, eine Liaison mit Taylor Swift (33) zirka ein Jahr später, die Beziehung zu Model Camille Rowe (33) von 2017 bis 2018 und sein Verhältnis mit der Schauspielerin Olivia Wilde (39) von Januar 2021 bis November 2022. Darüber hinaus werden ihm zahlreiche Affären mit prominenten Damen nachgesagt.