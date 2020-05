Harry und Meghan: Beckhams Nanny soll den beiden unter die Arme greifen

In ihrer neuen Luxusvilla im kalifornischen Beverly Hills haben Prinz Harry (35) und Meghan (38) nicht nur berühmte Hollywood-Schauspieler und Musik-Stars als Nachbarn, sondern bald auch eine echte Promi-Nanny im Haus. Laut dem britischen "Mirror" soll sich Rebecca Mostow (70) künftig um Baby Archie und das 22 Hektar große 18-Millionen-Dollar-Anwesen kümmern, das US-Filmproduzent Tyler Perry (50) gehört. Außerdem könnte Mostow auch als Organisatorin und Beraterin für Harry und Meghan fungieren. Die Haushaltshilfe und zweifache Mutter soll schon für Stars wie David (45) und Victoria Beckham (46) oder auch den verstorbenen Prince (1958-2016) und Pop-Sänger Seal (57) gearbeitet haben.

"Genau das, was Harry und Meghan gesucht haben"

"Rebecca ist äußerst diskret, fleißig und professionell und arbeitet seit Jahrzehnten mit absoluten Top-Promis zusammen" - das soll ein Insider "The Sun" verraten haben. "Sie ist genau das, was Harry und Meghan gesucht haben und wurde ihnen wärmstens empfohlen." Damit holen sich die Ex-Royals eine Top-Nanny in ihr Los-Angeles-Team, zu dem angeblich auch Talent-Agent Nick Collins, Manager Andrew Meyer und Hollywood-Anwalt Rick Genow gehören sollen. Nach ihrem royalen Abgang und dem Umzug in die USA wollen Harry und Meghan ihr Glück als Promi-Paar in Hollywood versuchen.