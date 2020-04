Harvey Weinstein: Weitere Anklage in Los Angeles

Für den gefallenen Filmemacher Harvey Weinstein (68) reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Nachdem er im März wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft in New York schuldig gesprochen wurde, steht ihm nun eine weitere Klage wegen sexueller Gewalt ins Haus, diesmal aus Kalifornien. Es ist bereits der fünfte Fall, der dort zur Anklage kommt. Laut kalifornischer Anwaltschaft arbeitet die Justiz an den Modalitäten, um Weinstein nach Los Angeles zu transportieren. Ihn erwarten im Fall einer erneuten Verurteilung weitere 29 Jahre Haft.

Weitere Anklagen möglich

Die federführende Anwältin, Jackie Lacey, wurde in mehreren US-Medienberichten mit der Verlautbarung zitiert, dass gegen Weinstein weiterhin, also über bereits Bewiesenes hinaus, ermittelt werde. Auch weitere Haftstrafen seien dadurch nicht auszuschließen: "Während wir Beweise sammeln, haben wir uns an andere mögliche Opfer sexueller Übergriffe gewandt. Wenn wir wie hier neue Aufzeichnungen über ein zuvor nicht gemeldetes Verbrechen finden, werden wir das untersuchen und feststellen, ob zusätzliche Strafanzeigen eingereicht werden sollten."

Die Anwaltschaften von New York und Kalifornien arbeiten demnach derzeit an den Modalitäten, um Weinstein von der Ost- an die Westküste zu überführen. Derzeit ist er in der New Yorker Wende Correctional Facility. Wann der Transfer und die Anhörungen stattfinden können, ist noch offen.