Nach der Geburt ihres ersten Kindes war TV-Maklerin Heather Rae El Moussa ständig erschöpft. Dahinter steckte eine Hashimoto-Erkrankung.

"Selling Sunset"-Star Heather Rae El Moussa (36) ist an Hashimoto erkrankt. Das hat sie in einem Interview mit "Today.com" enthüllt. Auf die Spur kam sie ihrer Autoimmunerkrankung nach ihrer ersten Schwangerschaft. Zunächst hielt sie die ständige Müdigkeit und Erschöpfung allerdings für eine Folge des Mama-Alltags.

"Mom Brain" entpuppte sich als Krankheit

Die Maklerin berichtete über ihre Symptome und den schwierigen Weg zu ihrer Diagnose der Schilddrüsenerkrankung. "Ich erinnere mich, wie ich zu meiner Assistentin sagte: 'Ich fühle mich, als wäre ich tot.' Mein Gehirn war so müde. Mein Körper war so müde." Weiter erzählte sie: "Ich war die ganze Zeit erschöpft, und auch viel Schlaf konnte es nicht bessern." Sie habe zunächst geglaubt, sie leide am "Mom Brain". Damit wird die nach einer Geburt häufig auftretende Vergesslichkeit von Müttern bezeichnet. Rae El Moussa hat im Januar ihr erstes Kind bekommen.

Sie sei sogar so müde gewesen, dass sie nicht einmal ihre Reality-Shows filmen wollte. Die 36-Jährige ist in der Immobilienshow "The Flipping El Moussas" an der Seite ihres Ehemanns Tarek El Moussa (42) zu sehen sowie in der Netflix-Hitserie "Selling Sunset". Nun beschrieb sie die Herausforderung: "Die Dreharbeiten waren absolut brutal, weil ich kaum aus dem Bett kommen konnte."

Als auch noch die Milch ausblieb, ließ sie sich untersuchen

Als sie plötzlich nicht mehr genug Milch für ihr Neugeborenes produzieren konnte, kam ihr erstmals der Gedanke, dass etwas anderes hinter ihrem schlechten Zustand stecken könnte. Nach einer Blutuntersuchung wurde bei ihr die Hashimoto-Krankheit diagnostiziert. Die Erkrankung führt dazu, dass das Immunsystem die Schilddrüse angreift. Sie war auch der Grund für den Energie- und Muttermilchmangel. Ausgelöst worden sein soll die Krankheit durch die Schwangerschaft. Die Maklerin sagte, sie sei von der Diagnose "völlig geschockt" gewesen. Jetzt fühle sie sich aber "viel besser".

Das gilt auch für den kleinen Tristan, der ebenfalls mit einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen hatte. Er wurde mit einem dicken Zungenband geboren, was eine optimale Zungenbewegung und damit das Stillen erschwert. Es konnte jedoch durch eine Laseroperation behoben werden. "Wir hatten viele Dinge, die gegen uns sprachen, einschließlich meiner Autoimmunerkrankung, aber wir haben es geschafft", erklärte die junge Mutter stolz.

Heather Rae El Moussa ist seit 2021 mit dem TV-Star Tarek El Moussa (42) verheiratet. Er hat mit seiner Ex-Frau Christina Hall zwei weitere Kinder. In der siebten Staffel von "Selling Sunset" wird die Maklerin nicht in der Gesamtbesetzung zu sehen sein. Vor Kurzem hatte sie verraten, dass sie aber "vielleicht" in "ein paar Episoden" auftauchen werde.