Heidi Klum singt den neuen "GNTM"-Titelsong - geübt hat sie mit Tom Kaulitz unter der Dusche. Tochter Leni wird auch "eine Rolle spielen".

Heidi Klum (48) veröffentlicht am Donnerstag ihren Song "Chai Tea With Heidi", der auch der Titelsong der anstehenden 17. "GNTM"-Staffel sein wird. Darin wird sie gemeinsam mit Rap-Star Snoop Dogg (50) zu hören sein. "Ich bin riesiger Fan von Snoop. Es war wirklich unbeschreiblich, mit dem Godfather of Rap in seinem Studio zu arbeiten", schwärmt sie im Interview mit "Bild". Weil die ganze Familie seine Musik auch privat höre, seien ihre vier Kinder "mega stolz" auf sie.

Singen unter der Dusche

Unter anderem dürfte die Entertainerin für den Song wohl auch mit Ehemann (seit 2019) und Musiker Tom Kaulitz (32) geübt haben. Denn die beiden singen privat gern zusammen. "Am liebsten singen wir zusammen unter der Dusche zu 'Into The Unknown'", verrät Klum. "Ich liebe es zu singen. Am liebsten den ganzen Tag. Mein Mann weiß, dass mich das glücklich macht", sagt sie weiter.

Die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" startet am 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die darauffolgenden Episoden werden dann immer donnerstags um dieselbe Zeit ausgestrahlt. Den Fans ihrer ältesten Tochter, Model Leni Klum (17), verrät Heidi Klum schon mal: Auch sie wird in der neuen Staffel "eine Rolle spielen".