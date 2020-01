Heidi Klum: Dann startet die neue Amazon-Show von Heidi Klum

Der Starttermin für Heidi Klums neue Amazon-Show "Making The Cut" steht fest: Ab dem 27. März wird die Entertainerin gemeinsam mit "Project Runway"- Mentor Tim Gunn auf die Suche nach dem nächsten globalen Modelabel gehen. In insgesamt zehn Folgen bringen Klum und Gunn, verstärkt durch namhafte Gast-Juroren, "zwölf talentierte Unternehmer und Designer aus der ganzen Welt zusammen, die darum kämpfen, mit ihren aufstrebenden Labeln den großen, weltweiten Durchbruch zu schaffen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zur Show. Der Gewinner bekommt nach dem großen Finale am 24. April eine Million US-Dollar, die er/sie in seine/ihre Marke investieren kann.

Gedreht wurde für die Show in den großen Mode-Hauptstädten New York, Paris und Tokio. Neben Klum und Gunn fungieren noch die italienische Influencerin Chiara Ferragni (32), Top-Model Naomi Campbell (49), Nicole Richie (38), Chefredakteurin der französischen Mode-Zeitschrift "Vogue" Carine Roitfeld (65) und Modedesigner Joseph Altuzarra (37) als Gastjuroren.