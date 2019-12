Heidi Klum: Herzerwärmende Weihnachtsgrüße aus den Staaten

Ein Jahr nach ihrer Verlobung feiert Heidi Klum (46) zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (30) Weihnachten. Mit von der Partie sind ihre Kinder sowie Toms Zwillingsbruder Bill. Das hat sie mit einem Weihnachtspost auf Instagram verraten. "Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest", steht dabei.

Kurz zuvor erinnerte Klum in einem weiteren Instagram-Post an ihre Verlobung vor einem Jahr, versehen mit dem Kommentar: "Heue vor einem Jahr habe ich Ja gesagt. Meine Hand in deiner." Bereits am 3. August 2019 haben die beiden auf einer Yacht vor der italienischen Insel Capri geheiratet.

Im Oktober hatte Klum dem "People"-Magazin gesagt, wie glücklich sie mit ihrer Entscheidung ist: "Zum ersten Mal fühlt es sich nach einem echten Partner an, mit dem ich alles teile." Dazu gehört offensichtlich auch weihnachtliches Familienglück - inklusive ihrer Kinder und ihrem Schwager.