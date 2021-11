Ihr Look in Neon-Orange zieht alle Blicke auf sich

Heidi Klum Ihr Look in Neon-Orange zieht alle Blicke auf sich

Heidi Klum hat in einem Jumpsuit in Neon-Orange für einen Hingucker gesorgt. Das Model soll dabei für "GNTM" in Athen gedreht haben.

Heidi Klum (48) hat am vergangen Freitag (5. November) mit einem Neon-Ensemble alle Blicke auf sich gezogen. Das Model wurde in Athen gesichtet, wo Klum für die neue Staffel "Germany's next Topmodel" vor der Kamera stehen soll. Der Jumpsuit mit langen Ärmeln bestach durch eine Hemd-Optik mit klassischem Kragen und Brusttaschen sowie einer Hose mit weitem Bein und hoher Taille, die mit einem schmalen Gürtel zusätzlich betont wurde.

Ihre glatten Haare mit Pony trug Klum offen über ihre Schultern. Zu ihrem farbenfrohen Outfit kombinierte sie mandarinefarbene Pumps, die mit Nieten verziert waren. Mit einer großen Sonnenbrille schützte sie zudem ihre Augen vor der griechischen Sonne. Auf Instagram zeigt sich das Model am Samstag in einem Video vor Meereskulisse. Auf einer großen Terrasse blickt die 48-Jährige im sportlichen Zweiteiler in die Ferne.