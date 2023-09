Endlich ist es raus: Die neuen Welpen von Heidi Klum und ihrem Mann Tom Kaulitz heißen "Uschi" und "Jäger". Das amüsiert selbst Frauchen.

Zu seinem 34. Geburtstag am 1. September beschenkte Heidi Klum (50) ihren Ehemann Tom Kaulitz mit zwei Hundewelpen. Per Instagram-Story gab Klum nun die Namen der beiden neuen Mitbewohner im Hause Klum-Kaulitz bekannt: "Uschi" und "Jäger" heißen die beiden, die Frauchen und Herrchen künftig nicht mehr von der Seite weichen werden.

"Uschi - ein sehr altmodischer deutscher Name"

Freudestrahlend hält Heidi Klum ihre neuen vierbeinigen Lebensgefährten in die Kamera - zunächst das Mädchen: "Das ist Uschi. Ein sehr altmodischer deutscher Name", lacht sie und amüsiert sich sichtlich selbst über den Namen. Uschi dagegen reagiert mit stoischer Gelassenheit auf ihre außergewöhnliche Namenstaufe.

Dann folgt die Vorstellung des männlichen Welpen: "Und das ist der Junge. Das ist Jäger, wie 'Hunter' auf Deutsch." "Jäger", der offensichtlich schon auf seinen Namen hört, wirkt wie jeden Moment zur Jagd bereit. Auch er fühlt sich in Heidis Arm sichtlich wohl.

Klum kommt Anfang Oktober nach Deutschland

Zur Jagd nach neuen Top-Models kommt Heidi Klum übrigens Anfang Oktober nach Germany, wie sie in einer weiteren Instagram-Story verrät. Das genaue Datum der neuen Staffel von "Germany's next Topmodel" stehe zwar noch nicht fest. Anfang Oktober werde sie jedoch, zusätzlich zu den bereits über den Sommer hinweg gecasteten Kandidatinnen und Kandidaten, ein offenes Casting abhalten und dafür mit Mann, Hunden, Kind und Kegel wieder in Deutschland wohnen. Und "Uschi" und "Jäger" lernen dann erstmals das Land kennen, in dem auch Frauen noch "Uschi" heißen.