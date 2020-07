Heidi Klum: Ihre Familie malt in der Corona-Isolation ein großes Gemälde

Heidi Klum hat auf Instagram ein Gemälde präsentiert. Im Interview mit Kelly Clarkson verrät sie, was hinter dem Bild steckt.

Heidi Klum (47) hat in einem Instagram-Post ein besonderes Kunstwerk präsentiert: Das Model hat gemeinsam mit ihrer Familie ein großes Gemälde gestaltet. In einem Zeitraffer-Video ist zu sehen, wie Klum, ihre vier Kinder, Ehemann Tom Kaulitz (30) und dessen Zwillingsbruder Bill an dem Werk mitgewirkt haben. Während Klum als Erste auf der weißen Leinwand mit Pinsel ans Werk ging, entstand durch die anderen Familienmitglieder ein bunter Wandschmuck, auf dem unter anderem ein Astronaut und eine Rakete Platz fanden. In der "Kelly Clarkson Show" hat das Model verraten, was der Auslöser für die Malaktion war.

Es sei ein "Covid-19-Gemälde", erklärt Klum gegenüber Moderatorin Kelly Clarkson (38). Das Kunstwerk sei auch noch nicht fertiggestellt, sondern werde laufend erweitert. "Jeder, der sich danach fühlt, kann etwas hinzufügen. Ich habe es mit meinem Ehemann, meinen Kindern und meinem Schwager gemalt", erzählt die "America's Got Talent"-Jurorin über die Aktion in der Corona-Isolation. Clarkson zeigt sich beeindruckt: "Wenn ich mit meinen Kindern male, sieht das normalerweise anders aus. Eures könnte ja in einer Galerie ausgestellt werden."