Heidi Klum hat auf Instagram das Wochenende mit einem Backstage-Foto eingeläutet. Der Blick fällt dabei vor allem auf ihre Stiefel.

Heidi Klum (47) schickt ihre Fans mit einem besonderen Instagram-Schnappschuss ins Wochenende. Auf dem Bild posiert das Model mit einer Tasse Kaffee in der Hand vor dem Spiegel eines Styling-Raums. Dabei trägt Klum eine braun-beige Felljacke und einen schwarzen Body, ihre knapp bedeckte Kehrseite hat sie in Richtung Kamera gedreht. Den Look komplettiert sie mit auffälligen Overknee-Stiefeln.

Die schwarzen Schuhe mit Absatz sind an der Rückseite mit einer langen Nieten-Reihe besetzt und enden knapp unter dem Po des Models. Später schlüpfte Klum dann in ein weiteres Outfit, das ebenfalls alle Blicke auf sich zog: In einem kurzen Instagram-Clip drehte sie sich um die eigene Achse und präsentierte den wilden Look bestehend aus einem Mantel mit Leo-Print und einem Zweiteiler aus Hose und Oberteil, der im Schlangenmuster einen besonderen Blickfang bot.