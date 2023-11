Mit dieser Robe sticht sie in Hollywood hervor

Neben den großen Hollywood-Stars benötigt es eine Menge, um auf dem roten Teppich hervorzustechen. Heidi Klum hat dies erneut geschafft.

Zahlreiche Stars sind am Wochenende nach West Hollywood zur "Baby2Baby"-Gala 2023 gekommen. Bei der Charity-Veranstaltung wird Geld gesammelt, um in Armut lebenden Kindern etwa mit Windeln und Kleidung zu helfen. Mit dabei waren dieses Jahr unter anderem Reality-TV-Star Kim Kardashian (43), Model Hailey Bieber (26), Model Chrissy Teigen (37), Hollywood-Star Salma Hayek (57) oder ihre Schauspielkollegin Kirsten Dunst (41). Auch Topmodel Heidi Klum (50) ließ es sich nicht nehmen, über den roten Teppich zu laufen. Sie präsentierte dabei eine elegante, ausladende Robe.

Heidi Klum im Tüllkleid

Heidi Klum trug für die Gala ein schwarzes Tüllkleid mit mehreren Stofflagen, die sich um sie herum wölbten. Die ärmellose Robe hatte außerdem einen hochstehenden Kragen und eine lange Schleppe. Die 50-Jährige hielt ihren Look einheitlich schwarz und wählte auch dazu passende offene Plateau-Pumps. Ihr Haar war zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt, der Schwerpunkt ihres Make-ups lag auf ihren Smokey Eyes.

Salma Hayek wird für Wohltätigkeitsarbeit geehrt

Neben den aufregenden Looks der Stars gab es auf der Gala auch eine besondere Würdigung für Schauspielerin Salma Hayek (57). Sie wurde für ihr Engagement für bedürftige Kinder auf der ganzen Welt geehrt. Die 57-Jährige erhielt auf der Veranstaltung dafür den "Giving Tree Award".

Überreicht wurde ihr dieser laut "The Hollywood Reporter" von Channing Tatum (43), Hayeks Co-Star in "Magic Mike's Last Dance". Er nannte sie dabei "einen der magischsten und mystisch intuitivsten Menschen, der meiner Meinung nach jemals auf dieser Erde gelebt hat".

Salma Hayek erklärte bei ihrer Ansprache über "Baby2Baby": "Ich bin ein großer Fan dieser Organisation", vor deren Arbeit sie großen Respekt habe: "Die Kinder dieser Welt brauchen euch dringender denn je", so der Hollywood-Star.

SpotOnNews