Einen berühmteren und größeren Fan könnten Tokio Hotel kaum haben: Heidi Klum hat die Kaulitz-Zwillinge in Berlin mächtig angefeuert.

Nach der Probe kann wohl kaum noch etwas schiefgehen: Tokio Hotel haben am Wochenende in Berlin ein Warm-up-Konzert im Rahmen ihrer bevorstehenden "Beyond The World"-Tour zum Besten gegeben, die am 30. April in London startet und am 22. Mai in Polen endet. Bei ihrem Probe-Gig in Deutschlands Hauptstadt hatten die vier Musiker einen besonderen Fan im Gepäck: Heidi Klum (49), die die Band während ihres Auftritts mächtig angefeuert hat und fleißig fotografiert und mitgefilmt hat.

Auf Instagram gab sie Fans und Followern Einblick in die spektakuläre Show. Neben Bill Kaulitz' (33) Gesangseinlage auf der Bühne teilte Klum auch ein Gruppenselfie mit ihrem Schwager und Ehemann Tom Kaulitz (33), ein Video und ein Bild von ihrer Mutter Erna Klum, die ebenfalls mit von der Partie war, sowie mehrere Clips mit Backstage-Eindrücken.

Tom Kaulitz war "am knackigsten"

Ein Video etwa zeigt Heidi Klum tanzend und im Tokio-Hotel-Merchandise gekleidet. In einem anderen gratulierte sie zunächst Bill zu seinem erfolgreichen Auftritt: "I loved that." Anschließend drückte sie Ehemann Tom Kaulitz einen Kuss auf die Lippen und schwärmte: "Du warst am knackigsten."