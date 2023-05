Nicht nur bei ihrer Familie wird sich am 1. Juni alles um Heidi Klum drehen. Auch im TV steht zu ihrem 50. Geburtstag ein "Heidi-Tag" an.

Am 1. Juni wird Model und Moderatorin Heidi Klum (49) runde 50 Jahre alt. Von ihren Liebsten um Ehemann Tom Kaulitz (33) und Tochter Leni Klum (18) wird sie zu diesem bedeutsamen Ehrentag sicherlich gebührend gefeiert. Doch auch ihr deutscher Heimsender ProSieben lässt sich im Rahmen dieses Meilensteins im Leben des Stars nicht lumpen - und widmet Klum den gesamten Sendetag: "Weil wir dich, liebe Heidi, an deinem Geburtstag hochleben lassen möchten, macht ProSieben den 1. Juni kurzerhand zum Heidi-Tag", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Über den kompletten Tag verteilt werden demnach bei ProSieben immer wieder Einspieler gesendet, in denen berühmte Wegbegleiter dem Geburtstagskind gratulieren. Richtig in Fahrt kommt die Heidi-Huldigung dann ab 13:10 Uhr mit einer Top 3 von den "besten Umstylings aus 18 Staffeln 'Germany's next Topmodel'".

Donnerstag ist derzeit ohnehin Heidi-Tag

Ab 19:10 Uhr können sich Zuschauer dann in der Sondersendung "Happy Birthday, Heidi" den beachtlichen Werdegang des Models ansehen. Mit Archivaufnahmen und Interviews wird darin gezeigt, wie aus dem Mädchen aus Bergisch Gladbach ein international erfolgreiches Topmodel und eine weltweit bekannte TV-Persönlichkeit wurde.

Und weil der 1. Juni ein Donnerstag ist, gehört die Primetime ohnehin ganz und gar Heidi Klum: Wie in den Wochen zuvor strahlt ProSieben ab 20:15 Uhr eine neue Folge "Germany's next Topmodel" aus, an Heidis 50. Geburtstag wird das Episode 16 sein. Zwei Wochen später, am 15. Juni, steigt dann das diesjährige Finale des Casting-Formats.