Heidi Klum feierte ihren 48. Geburtstag auf dem Meer. Sie und ihre Familie machten einen Bootstripp mit Delfin-Watching.

Wie feiert ein Superstar Geburtstag? In Heidi Klums Fall mit Ehemann Tom Kaulitz (31), Schwager Bill Kaulitz (31) und den vier Kindern Leni (17), Henry (15), Johan (14) und Lou (11) im knallbunten Hippielook beim Delfin-Watching auf dem Meer. Impressionen von ihrem 48. Geburtstag am 1. Juni zeigt Klum in ihren Instagram-Stories.

Zu sehen ist in den Stories auch ein herzförmiger Ring, den sie am Zeigefinger trägt und mit einem weiteren Herz umrandet hat. Ob es ein Geschenk ihres Ehemannes ist, lässt sie offen. Bekannt ist allerdings, dass er schon den Verlobungsring selbst entworfen hatte.

"Love is Love"

Doch Heidi Klum und ihre Familie feiern nicht nur ihr Wiegenfest, sondern auch den "Pride Month". Die Entertainerin hat ihre Finger- und Fußnägel passend dazu in Regenbogenfarben lackiert. In einer späteren Story zeigt sie sich beim Tanzen; diesmal ist ihr Körper in Regenbogenfarben bemalt. Kommentiert hat sie den Clip mit "Pride" und "Love is love".

Der "Pride Month" findet jedes Jahr im Juni statt. Weltweit demonstrieren Millionen Menschen dabei für die Rechte der LGBT-Community.