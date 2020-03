Heidi Klum: Sie knutscht mit Tom in Quarantäne

Heidi Klum (46) befindet sich derzeit in selbst auferlegter Quarantäne und wartet auf den Befund ihres Coronatests. Auch ihr Mann, Tom Kaulitz (30), muss nach der Rückkehr eines Tour-Konzerts vorläufig in Isolation. Via Instagram meldet sich das deutsche Supermodel erneut zu Wort und schickt einen süßen Kuss der beiden durch eine Glasscheibe um die Welt. Dazu kommentiert sie: "Ich war die ganze Woche krank. [...] So sehr ich mich danach sehne, ihn zu umarmen und zu küssen, ist es wichtig, das Richtige zu tun."

"Wir können es schaffen"

Das Richtige tun, heiße derzeit soziale Isolation, so Klum weiter: "Wir müssen als verantwortliche Bürger der Welt die soziale Distanz wahren. Wir sind alle gemeinsam in dieser Sache und es liegt an uns, diejenigen zu beschützen, die wir lieben, unsere Nachbarn, unsere Community. Bitte hört auf die Offiziellen und bleibt zu Hause, wenn ihr könnt." Der Aufruf an alle ist deutlich, ihren Optimismus hat Klum noch nicht verloren: "Gemeinsam können wir es schaffen, aber wir müssen proaktiv sein, um eine strahlende und gesunde Zukunft haben zu können."