Heidi Klum stahl bei der Verleihung der Grammys im goldenen Glamour-Kleid den Stars die Show. An ihrer Seite: Ehemann Tom Kaulitz.

Heidi Klum (49) stahl bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles vielen nominierten Stars die Show. Das Model glänzte auf dem roten Teppich in einer goldenen Robe. An der Seite von Gatte Tom Kaulitz (33) posierte sie in dem tief ausgeschnittenen Kleid mit geflochtenem Goldbesatz und baumelnden Goldketten. Das trägerlose Kleid mit einem Tribal-Print kombinierte sie mit mehreren Armbändern und Armreifen.

Die Haare stylte das Model passend zum Outfit zu leichten Locken. Das Make-up war wie immer bei Klum eher dezent, lediglich ihr dunkler Eyeliner stach hervor. Tom Kaulitz kam ganz in Schwarz, mit einem Frack über seinem geöffneten Hemd.

Das Dress von Heidi Klum stammt von dem Designer-Duo The Blonds. Die beiden New Yorker, die schon Bühnenoutfits für Rihanna (34) oder Lady Gaga (36) entwarfen, arbeiteten bereits mit Heidi Klum zusammen: David und Phillipe Blond waren außerdem schon Gast-Juroren bei "Germany's Next Topmodel".

Heidi Klum ist auch in den USA ein Star

Heidi Klum ist in den USA ein gerngesehener Gast auf den roten Teppichen. Im Rahmen der Oscar-Verleihung ist sie etwa regelmäßig bei Elton Johns (75) berühmten Partys dabei.

Die gebürtige Bergisch Gladbacherin war der erste deutsche "Engel" der Dessous-Firma Victoria's Secret. Seit 2013 ist Heidi Klum Jurorin bei "America's Got Talent", dem US-Gegenstück zu "Das Supertalent".

SpotOnNews