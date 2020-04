Heidi Klum: So sehr schwärmt sie von ihrem Ehemann Tom Kaulitz

Wenn es passt, dann passt es einfach. Dieses Sprichwort scheint auch auf die Ehe von Model-Mama Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) zuzutreffen. Zumindest schwärmte die 46-Jährige in einem Interview mit der britischen Mode-Zeitschrift "Red" in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann. "Wenn wir unsere Türen schließen und zuhause sind, dann wollen wir ständig zusammen sein", so Klum. Sie hätten die gleichen Ansichten und Werte.

Es sei nicht selbstverständlich, dass alles so glatt laufe, selbst wenn man schwer verliebt sei. Deshalb sei Klum froh, dass sich alle so gut verstehen würden: "Er versteht sich sehr gut mit meinen Kindern und sie verstehen sich gut mit ihm. Heidi Klum ist vierfache Mutter. Aus ihrer Ehe mit dem britischen Sänger Seal (57) gingen drei Kinder hervor: Lou (10), Johan (13) und Henry (15). Ihre Erstgeborene, Tochter Helene "Leni" (15), stammt aus einer Beziehung mit Ex-Formel-1-Star Flavio Briatore (69) und wurde später von Seal adoptiert.

Es ist nicht immer leicht mit Seal

Seal und Klum waren neun Jahre verheiratet, geschieden wurde die Ehe 2014. Mit ihrem Ex-Mann sei es nicht immer einfach, gesteht Klum: "Wie geben uns die größte Mühe, unsere Kinder gemeinsam großzuziehen." Manchmal sei es aber "schwer". Es gäbe schließlich immer einen Grund, warum man nicht mehr mit jemandem zusammen sei, erzählt Klum weiter. Aber wenn die Familie als Ganzes an einem Strang zieht, würde es gut klappen.

Was sie aber über die Jahre gelernt hätte sei, denn Moment mehr zu genießen und dadurch glücklich zu sein. "Ich möchte dann an dem jeweiligen Tag mehr erleben, mehr lieben und leben", so Klum. Sie würde in der Gegenwart leben und nicht "zurückschauen". Stattdessen bereite sie sich darauf vor, was in der Zukunft noch kommen möge.