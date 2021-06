Heidi Klum feiert ihren 48. Geburtstag. Tochter Leni, Schwager Bill und einige Freunde gratulieren der Modelmama auch via Instagram.

Heidi Klum hat Geburtstag: Die Model-Mama ist am 1. Juni 48 Jahre alt geworden und natürlich grüßt die engste Familie auch via Instagram. Tochter Leni (17) teilte ein aktuelles und ein altes Bild des Mutter-Tochter-Gespanns. "Beste-Freundinnen-Geburtstag!! Ich liebe dich Mama", schreibt das Nachwuchsmodel in Großbuchstaben und versieht den Post zudem mit einem roten Herz. Auch Schwager Bill Kaulitz (31) ließ auf Instagram seinen Gefühlen freien Lauf: Er teilte ein Foto, auf dem sich die beiden ganz in Weiß und mit natürlichem Look in den Armen liegen. "Happy Birthday Maus", schreibt er zu drei roten Herzen. Und weiter zu drei küssenden Emojis: "Ich liebe dich so sehr."

Nicht nur ihre Familie hat sie auf Instagram hochleben lassen. Heidi Klum teilte zahlreiche Glückwünsche berühmter Freunde in ihren Instagram Stories. Demnach haben ihr schon "America's Got Talent"-Kollegen wie Howie Mandel (65) und Sofia Vergara (48), Modefotografen wie Regan Cameron und Max Montgomery sowie der Verleger und Unternehmer Jason Binn (53) gratuliert.