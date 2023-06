So war die Party zu ihrem 50. Geburtstag

Heidi Klum hat ihren 50. Geburtstag offenbar ausgiebig gefeiert. Auf Instagram zeigt sie ein paar Einblicke in die Party.

Heidi Klum (50) hat auf Instagram Einblicke in die Feierlichkeiten zu ihrem 50. Geburtstag gegeben. In ihren Storys zeigt das Model, das in den USA lebt, kurze Videomitschnitte von der Party. Während ihre Gäste "Happy Birthday" singen, tanzt Klum dabei ausgelassen und mit einem strahlenden Lächeln. Auf einem Clip, den auch Fotograf Kristian Schuller (52) postete, bläst sie die Kerzen auf einer mehrstöckigen Torte aus. Das Geburtstagskind trägt einen Kopfschmuck aus glänzenden Schmucksteinen, passend zum hellen Glitzerkleid mit flügelähnlichem Feder-Oberteil.

Das Motto der Feier waren wohl die 1920er Jahre. US-Schauspielerin Sofia Vergara (50), die offenbar auch auf der Party war, teilte ein Bild von sich in einem ähnlichen Outfit und schrieb dazu: "Der große Gatsby Abend". Auf weiteren Aufnahmen der Feier ist unter anderem auch Klums Schwager Bill Kaulitz (33) zu sehen, er trägt ein dunkles Outfit, das ebenfalls zu glitzern schien. Klums Ehemann Tom Kaulitz (33) soll die Party in einem Hotel in Los Angeles organisiert haben.

Viele Glückwünsche für Heidi Klum

In den sozialen Medien hatte es zuvor bereits zahlreiche Glückwünsche für Heidi Klum gegeben. So schrieb etwa Bill Kaulitz auf Instagram: "Happy Birthday, Maus! Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können, und ich kann es kaum erwarten, dich heute zu feiern." Dazu teilte der Sänger eine Reihe von Schnappschüssen mit dem Geburtstagskind, und stimmte Modelmama Heidi mit den Worten "Wir haben etwas ganz Besonderes vorbereitet" auf die offenbar opulente Geburtstagsfeier ein, die dann ja auch folgte.

Die ikonische Modefotografin Ellen von Unwerth (69) gratulierte Heidi Klum ebenfalls auf Instagram. Zu einer Reihe von Party-Schnappschüssen des Geburtstagskinds schreibt von Unwerth: "Herzlichen Glückwünsch der Stimmungskanone Heidi Klum. Du bist für immer jung."