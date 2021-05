Heidi Klum und Co. So gratulieren die Promi-Damen ihren Männern zum Vatertag

Himmelfahrt ist hierzulande auch Vatertag. Anlass genug für Heidi Klum, Rebecca Mir und Co., ihren Männern Social-Media-Posts zu widmen.

In Deutschland wird an Christi Himmelfahrt (13. Mai) auch der Vatertag gefeiert. Grund genug für die beiden deutschen Models Heidi Klum (47, "America's Got Talent") und Rebecca Mir (29) sowie Moderatorin Annemarie Carpendale (43) in den sozialen Netzwerken liebevolle Botschaften für ihre Männer zu verfassen.

Heidi Klum feiert Tom Kaulitz, für Rebecca Mir ist Massimo Sinató der "beste Daddy der Welt"

Die 47-jährige Model-Mama, die mit Ehemann Tom Kaulitz (31) und ihren vier Kindern in Kalifornien lebt, lud ein Familienfoto auf Instagram hoch. Auf dem Schnappschuss am Strand formt Klum mit ihren Fingern ein Herz, der Tokio-Hotel-Gitarrist und seine Stiefkinder zeigen unterschiedliche Posen für die Kamera. "Wir sind so dankbar, dass du Teil unseres Lebens bist", ist neben dem Bild zu lesen. Nach zwei Herz-Emojis steht zudem: "Deswegen nutzen wir den heutigen Vatertag, um dich zu feiern."

Seit April sind Klums ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Rebecca Mir und Tänzer Massimo Sinató (40, "Let's Dance") Eltern eines kleinen Sohnes. An seinem ersten Vatertag widmete das Model seinem Mann ebenfalls einen Instagram-Post. "Alles Gute zum Vatertag an den besten Daddy der Welt", schrieb Mir neben ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Sinató ihre runde Baby-Kugel küsst - offensichtlich eine Aufnahme, die noch vor der Geburt entstand.

Annemarie Carpendale ist dankbar, dass Ehemann Wayne "immer für uns da" ist

Annemarie Carpendale und ihr Ehemann Wayne (44) sind bereits seit gut drei Jahren Eltern von Söhnchen Mads. Bei Instagram bezeichnete die ProSieben-Moderatorin den Schauspieler als weltbesten "Dada in the world". Außerdem dankte sie ihm dafür, "immer für uns da" zu sein und "dass man mit Dir nachts Zimmerpartys feiern kann, Klettergerüste und Berge besteigen kann... mit Dir Roller-, Laufrad-, und Fahrradfahren, Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln, Gärtnern, Sandburgen und Lego bauen kann." Lediglich "Malen, Basteln, Geschenke einpacken, Kochen und über Klamotten diskutieren" könne Mads "mit Mama besser".

Ihrem Post fügte Carpendale eine Reihe Fotos hinzu, die den Sohn von Schlagersänger Howard Carpendale (75, "Wegen Dir") allein und mit Mads zeigen. Einige entstanden offenbar auf der Party anlässlich des dritten Geburtstages des Kleinen, den die Familie einem Post des stolzen "Dada" zufolge am vergangenen Wochenende feierte.