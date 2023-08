Auch nach vier Ehejahren zeigen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz schwer verliebt. Das Model postete zum Jahrestag Aufnahmen von Capri.

"GNTM"-Moderatorin Heidi Klum (50) und ihr Mann Tom Kaulitz (33) feiern ihren Hochzeitstag. Vier Jahre nach der großen Feier vor der traumhaften Kulisse im Golf von Neapel ist das Paar offensichtlich nach Capri zurückgekehrt, um erneut seine Liebe zu zelebrieren.

Liebeserklärung an ihren Mann

Am Donnerstag (3. August) postete das Model bei Instagram mehrere Videos und Fotos aus dem Liebesurlaub auf Capri - der Insel, wo sie 2019 ihre Traumhochzeit feierten. "Ich bin soooo verliebt in Dich, Tom Kaulitz", schrieb Klum dazu und ergänzte vier rote Herzen. "Happy Anniversary, mein Liebling." Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie das Paar mit dem Motorroller über die Insel düst und im Beachclub "La Fontelina" speist. Dort hatten sie vor vier Jahren mit ihren Gästen am Morgen nach der großen Party das Katerfrühstück eingenommen. Natürlich sind auch einige Kussbilder zu sehen.

Drei Tage lang feierten sie 2019 auf Capri

Am 3. August 2019 hatten sich das Model und der Tokio-Hotel-Musiker auf der Jacht "Christina O." das Jawort vor Toms Zwillingsbruder Bill gegeben. Die eigentliche Trauung hatte bereits im Februar stattgefunden. Bei der großen Capri-Feier waren auch viele prominente Freunde dabei, darunter etwa Spice Girl Mel B (48), Star-Designer Wolfgang Joop (78) und Klums langjähriger "GNTM"-Kollege Thomas Hayo (54). Drei Tage lang wurde gefeiert. Den Auftakt bildete ein Dinner bei einem Edel-Italiener auf Capri am Abend vor der Hochzeit. Die Party auf der Jacht dauerte bis in die frühen Morgenstunden, anschließend traf man sich im "La Fontelina". Dort verbrachte das Paar jetzt noch einmal gemeinsame Stunden und posierte glücklich vor dem Eingangsschild Arm in Arm.

Bereits im Juli waren Klum und Kaulitz auf Europareise. Sie zeigten sich etwa turtelnd in Venedig, Paris und auf Sardinien.