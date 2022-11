Hingucker in Weihnachtsrot! Mit einer neuen Dessous-Kollektion stimmen Heidi und Leni Klum auf die bevorstehenden Feiertage ein.

Was Heidi (49) und Leni Klum (18) Weihnachten unter ihren Feiertagsoutfits tragen, dürfte bereits feststehen: Mutter und Tochter haben erneut gemeinsam für das Lingerie-Label Intimissimi vor der Kamera posiert, dieses Mal im Rahmen einer Weihnachtskollektion.

Leni Klum zeigt sich unter anderem in einem seidigen Pyjama aus kurzer Shorts und Top mit Spitzendetails, Heidi Klum in einem edlen BH und dazu passendem Slip. Die neue Linie enthält laut Pressemitteilung "eine große Auswahl an Unterwäsche-Sets mit aufwendigen Details wie Ketten und Applikationen". Alle Stücke wurden in einem sinnlichen Rot gehalten und sollen alle Figurtypen ansprechen - "unabhängig von Alter, Passform und Stil".

Schon mehrfach gemeinsam vor der Kamera

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi und Leni Klum gemeinsam vor der Kamera standen. Schon im Herbst sind die beiden im Rahmen eines Shootings für eine neue Dessous-Kollektion als Markenbotschafterinnen von Intimissimi vorgestellt worden. Für die freizügigen Bilder ernteten sie auch viele kritische Stimmen.

"Ich habe mir ehrlich gesagt nicht viele Reaktionen angeschaut", gab sich Leni Klum damals gelassen." Ich bin insgesamt zufrieden mit der Kampagne und hatte einen tollen Tag mit meiner Mutter."

2020 zierten die beiden bereits gemeinsam das Cover der deutschen "Vogue".

SpotOnNews