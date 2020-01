Heiner und Viktoria Lauterbach: Trennung von Beruf und Privatem kommt nicht in Frage

Heiner Lauterbach (66) und Ehefrau Viktoria (47) haben im Interview in der aktuellen Ausgabe des Magazins "turi2 edition" über ihre Rollen- und Aufgabenverteilung gesprochen. "Bei uns ist es ganz einfach: Jeder tut das, was er am besten kann", erklärt Viktoria Lauterbach und fügt hinzu: "Ich manage Heiner schon seit vielen Jahren. Ich liebe Zahlen, deshalb landet alles Kaufmännische auf meinem Tisch. Heiner ist eher der kreative Kopf."

"Ich ziehe die Energie aus meiner Frau. Wir beflügeln uns gegenseitig. Und wenn der eine mal weniger Energie hat, dann baut ihn der andere auf", erklärt Heiner Lauterbach. So sei das in guten Partnerschaften. Gemeinsam haben die Lauterbachs vor Kurzem ein Start-up für digitales Lernen gegründet, das Video-Kurse mit Stars unter anderem aus der Film- und Musikbranche anbietet. Das führte dazu, dass sie heute noch enger miteinander arbeiteten. "Wir reden manchmal die ganze Nacht über unsere Arbeit", erklärt Heiner Lauterbach.

Das hat Heiner Lauterbach mit Dieter Bohlen gemein

Von einer Work-Life-Balance hielten sie gar nichts, so der Schauspieler. Die klassische Trennung von Beruf und Privatem sei nicht vorhanden. "Wir sind rund um die Uhr erreichbar. Kreativität lässt sich nicht planen", sagt der 66-Jährige. Ihre ganze Arbeit funktioniere über das Handy, das ihr ständiger Begleiter sei, so Viktoria Lauterbach. Ihr Ehemann pflichtet ihr bei: "Ich bin weniger am Handy als sie." Seine Frau sage immer, er müsse mehr auf Instagram posten, doch seine Sache sei das nicht. Wenn er das konsequent machen würde, hätte er genauso viele Follower wie Dieter Bohlen, erklärt Viktoria Lauterbach. "Du bist mindestens genauso witzig wie er."