Heino und Hannelore bildeten jahrzehntelang eine starke Einheit. Nun muss der Sänger den Tod seiner geliebten Ehefrau verkraften.

Schlagersänger Heino (84) trauert um seine geliebte Ehefrau Hannelore. Wie "Bild" am Mittwochmittag berichtet, starb sie bereits am 8. November im Alter von 82 Jahren im Haus in Kitzbühel, Österreich. Das Paar war 44 Jahre lang verheiratet und nahezu unzertrennlich. Doch in ihren letzten Stunden konnte der Sänger nicht bei seiner geliebten Frau sein.

Heino erfuhr bei der Arbeit von ihrem Tod

Denn Heino befand sich dem Bericht zufolge zu dem Zeitpunkt in Berlin zur Aufzeichnung einer TV-Show. Dort erreichte ihn dann die schreckliche Nachricht. Sein Manager Helmut Werner (39) erklärte: "Heino und wir alle sind in tiefer Trauer." Er erläuterte auch, warum der Tod erst jetzt bekannt gegeben wird: "Es war Heinos ausdrücklicher Wunsch, sich von seiner geliebten Frau in aller Stille verabschieden zu können." Hannelore habe einen sogenannten Sekunden-Tod durch plötzlichen Herzstillstand erlitten. Heino tröste sich damit, dass sie keine Schmerzen leiden musste. Helmut Werner sagte weiter: "Hannelore hatte zuvor noch ihr Frühstück eingenommen, das ihr ein Hausangestellter gebracht hatte. Danach erhielt ich einen Anruf von ihr, dass es ihr nicht besonders gut ginge." Auch Heino habe zuvor noch mit ihr telefoniert. Die 82-Jährige erlitt vor 20 Jahren einen Herzinfarkt und bekam drei Stents und Bypässe, sie überstand in den vergangenen Jahren einige Lungenentzündungen.

Der Manager rief dann vorsorglich den Rettungsdienst und entschied, die Proben für die Sat.1-Show "Kiwis große Partynacht" abzubrechen und mit Heino die Rückreise nach Kitzbühel anzutreten. Der Notarzt habe jedoch Hannelore bereits bewusstlos angetroffen, die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Das Paar lernte sich 1972 bei der Miss-Austria-Wahl in Kitzbühel kennen, 1979 folgte die Hochzeit. Es war Heinos dritte Ehe. Hannelore begleitete ihn zu vielen Terminen und Auftritten. Gemeinsame Kinder haben sie nicht.