Helene Fischer wird heute 39 Jahre alt - mitten in der Sommerpause ihrer Tour. Am 25. August geht es weiter mit ihren "Rausch"-Auftritten.

Seit ihrem Bühnenunfall am 18. Juni in Hannover ist es still geworden um Helene Fischer. Die Sängerin, die an diesem Samstag (5. August) 39 Jahre alt wird, kuriert aber nicht nur ihre Wunde oberhalb der Nase, sondern schöpft auch neue Kraft für die Fortsetzung ihrer Tour. Denn ab dem 25. August will sie wieder für ihre Fans fit sein.

Finale am 8. Oktober in Frankfurt

Nach der Sommerpause geht es für Deutschland bekannteste Sängerin am 25. August in Köln weiter. Anschließend stehen im Rahmen ihrer "Rausch"-Tour noch Konzerte in Wien (Österreich), Arnheim (Holland), Zürich (Schweiz), München und Frankfurt auf dem Programm. Am 8. Oktober soll das große Finale in der Main-Metropole gefeiert werden. Die Tour war für Helene Fischer nicht nur im Vorfeld ein echter Kraftakt. Mehr als zwei Jahre lang hatte sie das Spektakel mit dem Cirque du Soleil geplant und nur ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter mit den Tänzern und Akrobaten ein Knallhart-Training in Kanada absolviert.

Dass die Proben in schwindelnder Höhe am Trapez nicht nur schwierig, sondern gefährlich sind, musste sie dann selbst erleben: Fischer zog sich eine Rippenfraktur zu, sodass der Tour-Auftakt von März auf April verschoben werden musste. Zwei Monate später gab es dann den nächsten Zwischenfall: Beim Konzert in Hannover schlug sie mit dem Kopf auf eine Trapezstange und zog sich oberhalb der Nase eine Platzwunde zu. Professionell zog sie das Lied stark blutend durch, danach musste das Konzert jedoch abgebrochen werden. "Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt", beruhigte Fischer nach dem Vorfall auf ihrer Instagramseite. Ihre Wunde sei im Krankenhaus genäht worden. "Es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt." Weiter erklärte sie: "Ich nutze jetzt die Pause, um mich zu erholen und wieder etwas aufzutanken, damit ich in Köln wieder mit euch allen rocken kann!"

Diese Pause ist nun bald vorbei, und die Fans dürfen sich auf weitere Erlebnisse mit ihrem Star freuen. Bereits im Vorfeld hatte Fischer angekündigt, dass sie bei der Tour ihre Gefühle zeigen wolle. Und das tat sie - sogar mehr, als es so mancher erwartet hatte. Denn auf der Bühne zeigte sie sich ungewohnt innig mit ihrem Partner Thomas Seitel (38). Normalerweise hält das Paar seine Beziehung aus der Öffentlichkeit raus. Doch beim Liebeslied "Hand in Hand" schwebten sie zusammen an Seilen. Die Zuschauer durften dabei intime Momente erleben, wie das Paar sich tief in die Augen schaut, umarmt und mitunter sogar küsst. Es war nicht zu übersehen: Helene Fischer ist derzeit sehr glücklich.

"Mein Privatleben ist mein einziger Rückzugsort"

Dabei versucht sie sonst, ihr Privatleben möglichst für sich zu behalten. "Mein Privatleben ist mein einziger Rückzugsort, mein einziger Schutz", gestand sie in einem Interview mit der "Zeit" im November 2021. Damals äußerte sie auch ihre Enttäuschung darüber, dass private Ereignisse ohne ihre Zustimmung in die Öffentlichkeit gelangen. So sei es 2018 bei ihrer Trennung von Moderator Florian Silbereisen (42) gewesen und auch bei ihrer Schwangerschaft: "Wir haben es lange bewusst zurückgehalten und es zuerst nur im aller-, allerengsten Kreis geteilt - in den Familien." Es habe sie "wahnsinnig enttäuscht", dass "mich wohl jemand verraten haben muss". Das öffentliche Interesse, das ihr Ruhm mit sich bringt, ist ein zweischneidiges Schwert für die 39-Jährige, die gerne betont, dass sie jenseits der Bühne kein Glamourleben führt. Viele Leute könnten sich überhaupt nicht vorstellen, "wie normal, unscheinbar und auch chaotisch mein Leben ist. Es wäre für viele enttäuschend, zu sehen, wie normal mein Lebensstil ist. Luxus interessiert mich nicht."

Da sie sich privat gerne zurückzieht, ist in den vergangenen Wochen auch wenig von ihr nach außen gedrungen. Lediglich bei einem Beyoncé-Konzert in Frankfurt wurde sie zusammen mit ihrem Partner gesehen. Auf den Bildern trug sie ein Pflaster über ihrer Wunde, die hoffentlich bis zum 25. August wieder gut verheilt ist. Für die restlichen Konzerte ihrer Mammut-Tour braucht die Blondine noch einmal ihre ganze Kraft. Und angeblich gibt es noch weitere Pläne für dieses Jahr: Anfang Juli kursierten Gerüchte, dass sie ihre Fans endlich wieder mit einer "Helene Fischer Show" am ersten Weihnachtstag beglücken könnte. Drei Jahre lang pausierte die beliebte Show im ZDF wegen der Corona-Pandemie.

SpotOnNews