Kurz nach dem Abschluss ihrer "Rausch"-Tour kündigt Helene Fischer bereits das nächste Konzert-Spektakel an - dieses Mal im 360°-Format.

Helene Fischer (39) gönnt sich keine Pause, sondern arbeitet atemlos weiter. Schon mit ihrer letzten Tour setzte sie neue Maßstäbe und machte in 70 ausverkauften Konzerten insgesamt rund 800.000 Fans restlos glücklich. Wie sie nun auf Instagram verriet, hat sie sich zu ihrem 20. Jubiläum als Schlager-Profi (2006 erschien ihr erstes Album "Von hier bis unendlich") für ihre Anhänger etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

"Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen - im Juni/Juli 2026 werde ich die Stadien auf einer einzigartigen 360° Bühne rocken! Ich weiß, bis dahin vergeht noch etwas Zeit, die wir aber benötigen, um euch auch im Sommer 2026 mit einer beeindruckenden Show in einen Höhenrausch zu versetzen."

Auf ihrer Webseite werden bereits die Stationen dieses Konzert-Spektakels bekanntgegeben. Nach dem Tour-Auftakt in Berlin am 13. Juni 2026 geht es über Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Wien bis nach Zürich. Zudem sei auch ein Auftritt in München "fest eingeplant", der in Kürze bestätigt werden soll.

So kommen Fans an Tickets für die Jubiläumstour

Wer sich das Event nicht entgehen lassen will, kann sich ab sofort auf der Webseite der Sängerin bis Sonntag, den 26.11., um 17:00 Uhr registrieren und auf diesem Weg Zugang zum Artist Pre-Sale erhalten, der ab Montag, 27.11., um 9:30 Uhr startet.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Tour gibt ein Teaser, den die Künstlerin auf Instagram veröffentlicht hat. Am morgigen Samstag (25.11.) wird sie zudem in Thomas Gottschalks (73) letzter Ausgabe von "Wetten, dass..?" zu erleben sein. Dort präsentiert sie gemeinsam mit Rapperin Shirin David (28) einen Remix ihres Hits "Atemlos", der in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert.

SpotOnNews