Helene Fischer musste den Auftakt ihrer "Rausch Live"-Tour verschieben. Für die Konzerte in Bremen und Köln gibt es bereits Nachholtermine.

Helene Fischers (38) langersehnte "Rausch Live"-Tour sollte eigentlich am heutigen Dienstag (21. März) in Bremen starten. Doch die Schlagerkönigin hat sich bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen, deshalb musste der Tour-Auftakt verschoben werden. Auch die Konzerte in Köln sind davon betroffen. Die angesetzten Termine werden allerdings nachgeholt, wie Fischer bereits via Instagram ankündigte. Jetzt stehen die Ersatztermine fest.

Das sind die Termine für Bremen und Köln

"Die Nachholtermine in Bremen sind jetzt von 10. bis 12. Mai. In Köln finden die Nachholtermine zwischen dem 25. August und 02. September statt", heißt es auf der offiziellen Webseite des Veranstalters Live Nation. Weitere Details sollen in Kürze folgen. Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit. Die Premiere der "Rausch Live"-Tournee ist jetzt für den 11. April in Hamburg angesetzt.

Bei den akrobatischen Proben erlitt Fischer eine Rippenfraktur, "was eine Verlegung der geplanten Shows in Bremen und Köln erforderlich macht", heißt es weiter. "Auf dringendes ärztliches Anraten muss Helene Fischer zwingend eine Pause einlegen, bevor sie erneut auftreten kann." Auch Fischer selbst wendet sich in einem Statement an ihre Fans: "Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen." Allerdings würden der akute Schmerz und der "dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen" sie zu dieser "schweren Entscheidung" zwingen.

Helene Fischer wagt sich an Akrobatik

"Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt", meinte Fischer auch in ihrem Instagram-Post. Nach Hamburg sind Stationen unter anderem in Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Berlin, München, Wien oder auch Zürich geplant.

Für ihre Tour arbeitet Helene Fischer erneut mit dem kanadischen Cirque du Soleil zusammen, der die Auftritte auch inszeniert hat. Im Vorfeld wurde bereits angekündigt, dass viele akrobatische Elemente mit einfließen werden. Von der bisher "spektakulärsten Produktion" ist die Rede. "Mit Musik und Magie, Tanz und sensationeller Artistik", heißt es etwa auf der Webseite der Kölner Lanxess Arena.

