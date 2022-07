Herzogin Camilla wird auf Instagram von den britischen Royals gefeiert. Für neue Fotos ließ sie sich mit ihrer Hündin Beth ablichten.

Im britischen Königshaus gibt es am heutigen Sonntag Grund zum Feiern: Herzogin Camilla wird am 17. Juli 75 Jahre alt. In den sozialen Medien gratulieren die Royals der Frau von Prinz Charles (73) bereits fleißig zu ihrem Ehrentag - tierisch süße Schnappschüsse inklusive.

"Wir wünschen der Herzogin von Cornwall alles Gute zum 75. Geburtstag", heißt es etwa auf dem Instagram-Account von Queen Elizabeth II. (96). Dazu wurde ein neues Foto von Camilla geteilt, auf dem sie in einem blauen Blümchenkleid zu sehen ist. Auf ihrem Schoß hat es sich ihre kleine Jack-Russell-Terrier-Hündin Beth gemütlich gemacht. Die 75-Jährige strahlt in die Kamera.

Ein weiteres Foto mit ihrer tierischen Gefährtin wurde auch auf dem Instagram-Account von Charles und Camilla veröffentlicht. Darauf sitzt die 75-Jährige bei einer Tasse Tee an einem Tisch im Garten. "Vielen Dank für all Ihre freundlichen Nachrichten und guten Wünsche zum heutigen 75. Geburtstag der Herzogin von Cornwall", heißt es in dem Beitrag.

Auch William und Kate gratulieren

Auch Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) hinterließen in einer Instagram-Story Glückwünsche an die Herzogin. Dazu postete das Paar ein Foto aus einer Reihe, die im Rahmen eines Beitrags für das britische "Country Life"-Magazin von Kate geschossen wurde. Es zeigt Camilla in einem hellblauen Blümchenkleid, über dem sie eine ebenfalls hellblaue Strickjacke trägt. Sie spaziert gerade durch den Garten ihres Landhauses Ray Mill House in der Grafschaft Wiltshire.