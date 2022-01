Die Queen hat Herzogin Camilla mit einer besonderen Auszeichnung bedacht. Ihre Schwiegertochter ist nun Mitglied des Hosenbandordens.

Herzogin Camilla (74) wurde eine besondere Ehre zuteil. Die Ehefrau von Prinz Charles (73) wurde von Queen Elizabeth II. (95) zum Mitglied des Hosenbandordens ernannt. Das hat der Palast in einer Mitteilung bekannt gegeben. Neben ihr gehören dem Orden unter anderem Charles, Prinzessin Anne (71), Prinz Andrew (61) und Prinz Edward (57), also die Kinder der Monarchin, sowie ihr Enkelsohn Prinz William (39) an.

Der Hosenbandorden gilt als einer der angesehensten in Europa und wurde 1348 vom englischen König Eduard III. (1312-1377) ins Leben gerufen. Ihm dürfen maximal 24 Nicht-Royals angehören, die von der Königin persönlich ausgewählt werden. Laut Mitteilung erhöht sich die aktuelle Anzahl mit Herzogin Camilla auf 21.

Auszeichnungen für Daniel Craig und Mel B

Zum Jahresende hat Queen Elizabeth II. weitere Auszeichnungen vergeben. So wurde der ehemalige Premierminister Tony Blair (68) ebenso in den Hosenbandorden aufgenommen. Daniel Craig (53) erhielt für seinen letzten Auftritt als James Bond den Titel Companion of the Order of St. Michael and St. George.

Für ihr Engagement gegen häusliche Gewalt wurde Spice Girl Mel B (46) unlängst mit dem sogenannten MBE, Member of the Most Excellent Order of the British Empire, bedacht. Jenen Titel erhielt auch die Tennisspielerin Emma Raducanu (19) nach ihrem Sieg bei den US Open. Darüber hinaus darf sich Schauspielerin Vanessa Redgrave (84) künftig als Dame bezeichnen. Nicht zuletzt ehrte die Queen unter anderem zahlreiche medizinische Beraterinnen und Berater, die während der Corona-Pandemie großes Engagement gezeigt haben.