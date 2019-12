Herzogin Kate: Ein ganz besonderes Weihnachtsbild für die Fans

Über eine Million Likes in rund neun Stunden: Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) machen mit einem besonderen Weihnachtsgruß auf Instagram und Twitter ihre Fans und Follower glücklich.

Das Bild, das von Kate gemacht wurde, zeigt Prinz William mit seinen drei Kindern Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und dem 19 Monate alten Prinz Louis, der einen sanften Kuss seines Vaters auf die Wange erhält.

Royale Weihnachten in Sandringham

"Frohe Weihnachten an all unsere Follower", steht bei Twitter neben der Bild-Botschaft aus dem Kensington Palast. Herzogin Kate teilt regelmäßig Privatfotografien der Familie in Sozialen Medien. Sie ist passionierte Fotografin und hat Kunstgeschichte an der Universität St. Andrews studiert - hier lernte sie Prinz William kennen. Die Familie verbringt Weihnachten auf ihrem Landsitz, der sich auf dem Sandringham-Anwesen der Queen befindet.